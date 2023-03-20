Бастрыкин заинтересовался источником зловонного запаха навоза в селе под Рязанью

Жители села Тюшево под Рязанью пожаловались, что населенный пункт утонул в фекалиях. Инцидентом заинтересовался Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по информации о нарушениях в деятельности одного из предприятий Рязанского района. Речь идет о селе Тюшево, где местные жители жалуются в социальных сетях на зловонный запах навоза.

«Органические отходы попали в систему водоснабжения, а также затопили придомовые территории и дороги. Обращения в компетентные органы результата не принесли», - говорится в сообщении.

Следователи СУ СК России по Рязанской области организовали проверку по факту сообщений в СМИ, а Бастрыкин затребовал доклад от главы регионального ведомства Владимира Никешкина о результатах проверки.

В марте 2023 года Александр Бастрыкин неоднократно обращал свое внимание на инциденты в Рязанской области: по избиению 15-летнего подростка в Пронске, о подтоплении двух домов на Михайловском шоссе и о ситуации двух женщин-инвалидов, оставшихся без жизненно необходимых лекарств.

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