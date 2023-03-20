Четыре музея в Рязанской области отремонтируют за 100 млн рублей.

В 2023 году в Рязанской области в рамках национального проекта «Культура» планируют отремонтировать четыре муниципальных музея. Об этом рассказала администрация Рыбновского района у себя на странице в соцсети ВКонтакте 20 марта.

Реконструкция намечается в Михайловском историческом музее, а также в краеведческих в Ряжске, Скопине и Сасове. На их ремонт получены федеральные субсидии в размере порядка 100 миллионов рублей.

Сообщается, что частично работы уже ведутся.

- Совсем скоро муниципальные музеи превратятся в современные культурные пространства для посетителей, - говорится в сообщении.