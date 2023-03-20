В рязанском соцфонде озвучили единую дату выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком

В рязанском соцфонде озвучили единую дату выплаты ежемесячного пособия.

Стало известно, в какой день рязанцы будут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое устанавливается со дня предоставления отпуска по уходу. Об этом рассказала пресс-служба отделения Социального фонда России по Рязанской области.

С этого месяца единая дата выплаты ежемесячного пособия - это 8 число. Если в этот день праздник или выходной - деньги перечислят в предшествующий рабочий день.

Уточняется, что при наличии карты «МИР», деньги зачислятся на карту в день их перечисления отделением. В случае, если пособие выплачивается по номеру расчетного счета, банк зачислит средства не раньше следующего рабочего дня после их перечисления. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком устанавливается.

Пособие предоставляется гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию. Получить средства могут матери, отцы, другие родственники либо опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и фактически ухаживают за ним.

Кроме того, право на пособие сохранится, если родитель находится в отпуске по уходу за ребенком, трудится неполный рабочий день или на дому, продолжая осуществлять уход. Размер пособия - это 40% среднего заработка застрахованного, однако он не может быть меньше минимального размера этого пособия.