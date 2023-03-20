Уже 21 марта рязанцев ждут дождь, снег и гололедица. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 21 марта, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого, и дождя, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем местами в регионе возможен небольшой дождь, а на дорогах местами гололедица. Ветер во вторник прогнозируется северо-восточный и юго-западный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью -3... +2 градуса, днем +3... +8 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», в последующем дневная температура в Рязани составит от +4 до +10 градусов, временам ожидаются сильные дожди и ветер.

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