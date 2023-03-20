Силовики в Рязани провели масштабные рейды. Вот что обнаружили и кого задержали
20 марта в Рязани прошли масштабные рейды представителей силовых структур – УМВД и УФСБ, а также сотрудников автодорожного надзора, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Под внимание правоохранительных органов попали иностранные граждане, находящие на территории региона.
В итоге, по линии миграции силовики выявили девять правонарушений:
Силовики провели 20 марта в Рязани масштабные рейды.
- три нарушения режима пребывания;
- четыре нарушения правил миграционного учета;
- два факта уклонения иностранцами от исполнения наказания.
Кроме того, по линии автодорожного надзора во время рейдов обнаружили пять правонарушений. На штрафстоянку поместили три единицы транспорта, которыми управляли иностранцы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!