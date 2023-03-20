Силовики в Рязани провели масштабные рейды. Вот что обнаружили и кого задержали

20 марта в Рязани прошли масштабные рейды представителей силовых структур – УМВД и УФСБ, а также сотрудников автодорожного надзора, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Под внимание правоохранительных органов попали иностранные граждане, находящие на территории региона.

В итоге, по линии миграции силовики выявили девять правонарушений:

Силовики провели 20 марта в Рязани масштабные рейды.

- три нарушения режима пребывания;

- четыре нарушения правил миграционного учета;

- два факта уклонения иностранцами от исполнения наказания.

Кроме того, по линии автодорожного надзора во время рейдов обнаружили пять правонарушений. На штрафстоянку поместили три единицы транспорта, которыми управляли иностранцы.

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