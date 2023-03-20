Рязанский филиал «Транснефть-Верхняя Волга» принял участие во всероссийских командно-штабных учениях

В ряде регионов началось весеннее половодье, и в преддверии этого природного явления АО «Транснефть-Верхняя Волга» традиционно приняло участие в масштабных специальных командно-штабных учениях, организованных МЧС России во всех субъектах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках всероссийских учений объекты компании проверили на готовность к оперативному реагированию на возможные ЧС природного и техногенного характера. В учениях принимали участие несколько филиалов «Транснефть-Верхняя Волга». Это Горьковское, Марийское, Рязанское районные нефтепроводные управления, а также Володарское районное нефтепродуктопроводное управление.

На первом этапе учений в пяти подразделениях установили условный режим функционирования «Повышенная готовность» объектовой подсистемы ЧС АО «Транснефть-Верхняя Волга». Организовали взаимодействие с центрами управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве, Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Орловской, Ярославской, Кировской, Тульской областям, Республикам Марий Эл и Чувашия. В рамках первого этапа обеспечили непрерывный контроль за паводковой обстановкой и организовали мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска вод.

Вторая часть учений была посвящена проработке сценария взаимодействия с МЧС в случае возникновения чрезвычайно ситуации. На основании прогноза развития гидрометеорологической и пожарной обстановки на территории РФ и возможного воздействия ЧС природного характера на объекты АО «Транснефть-Верхняя Волга», в подразделениях компании был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Сотрудники всех аварийно-спасательных формирований оперативно обеспечили полную готовность сил и средств, которые могут быть привлечены к ликвидации возможного разлива нефти и нефтепродуктов в результате паводка, охране площадных объектов, а также линейной части.

На третьем этапе учений во всех подразделениях АО «Транснефть-Верхняя Волга» обеспечили подобную готовность сил и средств в условиях сложной пожарной обстановки в субъектах РФ. В каждом подразделении провели практические мероприятия по тушению условного пожара.

В учениях приняли участие 350 человек, использовалось 57 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

По итогам учений курирующие структуры положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга».

- Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения КШУ, - отметили кураторы.

Всероссийские командно-штабные учения проводятся по решению Совета безопасности РФ и поручению российского Правительства.