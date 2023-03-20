20 марта рязанцы смогут увидеть пролет Международной космической станции.

Вечером 20 марта рязанцы смогут увидеть пролет Международной космической станции, на которой без устали работают космонавты. Об этом пишет паблик Rznastro | Астрономия | Рязань в соцсети ВКонтакте.

Как сообщили любители астрономии, эту станцию возможно наблюдать с Земли из Рязани. На небе будет виден яркий спутник. Он пролетит на фоне Ориона - самого красивого созвездия зимнего неба.

Примерное время пролета - 20:45. В посте посоветовали начать наблюдение за пару минут - так можно проследить, что спутник становится ярче.