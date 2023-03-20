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НовостиОбщество20 марта 2023 10:32

Вечером 20 марта рязанцы смогут увидеть пролет Международной космической станции

Яркий спутник пролетит на фоне созвездия Ориона
Источник:kp.ru
20 марта рязанцы смогут увидеть пролет Международной космической станции.

20 марта рязанцы смогут увидеть пролет Международной космической станции.

Вечером 20 марта рязанцы смогут увидеть пролет Международной космической станции, на которой без устали работают космонавты. Об этом пишет паблик Rznastro | Астрономия | Рязань в соцсети ВКонтакте.

Как сообщили любители астрономии, эту станцию возможно наблюдать с Земли из Рязани. На небе будет виден яркий спутник. Он пролетит на фоне Ориона - самого красивого созвездия зимнего неба.

Примерное время пролета - 20:45. В посте посоветовали начать наблюдение за пару минут - так можно проследить, что спутник становится ярче.