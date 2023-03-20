На улице Почтовой полиция задержала 26-летнюю рязанку с синтетическим наркотиком

В самом центре Рязани задержали девушку с наркотиками. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

Молодую девушку поймали с наркотиками в самом центре Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 20 марта.

По информации полиции, в ночь на 19 марта патрульные заметили прохожую на улице Почтовой, попытавшуюся скрыться, завидя стражей порядка. в Московском районе города Рязани на улице Почтовая заметил женщину, которая, увидев полицейских, пыталась скрыться.

Нервное поведение женщины оказалось неслучайным: полицейские досмотрели рязанку и обнаружили при ней контейнер с порошкообразным веществом. В результате экспертизы было выявлено, что изъято 1,43 грамма синтетического наркотика.

Против 26-летней злоумышленницы возбудили уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы.