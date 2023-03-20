Малков: Рязанская область получит 1,5 млрд рублей на шесть объектов

Губернатор Павел Малков заявил, что Рязанская область получит 1,5 млрд рублей на строительство социальных объектов в 2023 году. Это средства инфраструктурных бюджетных кредитов, решение по котором принимала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

В списке шесть объектов. Среди них четыре детских сада: в микрорайонах Кальное и Семчино в Рязани, возле гипермаркета «Глобус» (технически Рязанский район) и в городе Рыбное. Также средства пойдут на возведение школы на 1100 мест в рязанской Песочне (ЖК «Олимпийский») и реконструкцию тоннельной части Западного городского коллектора - единственный проект, выбивающийся из общего ряда.