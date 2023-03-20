На улице Великанова в Рязани 20 марта ограничили движение транспорта

Утром 20 марта на улице Великанова в Рязани у дома 1/6 начались ремонтные работы на водопроводе. Из-за этого на участке дороги ограничили движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

До какого времени продлятся работы, пока не сообщается. Пока продолжается ремонт, троллейбусы №10 и коммерческие автобусы №88 следуют по измененному маршруту. К улице Крупской «десятки» едут через Московское шоссе - улицу Юбилейную, в центр - через улицу Крупской - Народный бульвар. 88-е временно пустили через площадь Новаторов.