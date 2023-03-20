Покинутую рязанскую деревню, где совсем недавно жили люди, показал блогер

По словам блогера, после 2010 года в деревне осталось 8-9 домов. Фото: YouTube-канал "Заброшенный Мир".

Ролик о еще одной покинутой деревне в Рязанской области вышел на канале «Заброшенный мир». Полностью обезлюдела она совсем недавно. Так, в одном из домов автор увидел пищевую соду, произведенную в 2017 году.

«Деревня была довольно-таки большая, но бОльшая ее часть сгорела, вроде как в 2010 году, и осталось то ли девять, то ли восемь домов», - сказал блогер.

Неназванная покинутая рязанская деревня, снятая сверху. Фото: YouTube-канал "Заброшенный Мир".

Название деревни автор видео пока говорить не стал, объясняя, что не хочет прихода в показанные им дома мародеров.

Меж тем в домах осталось много мебели, различной утвари, одежды и прочих предметов быта. В двух брошенных жилищах блогер увидел ножные протезы.

Блогер обнаружил оставленные ножные протезы. Фото: YouTube-канал "Заброшенный Мир".

Ранее он же побывал в деревне Колетино Кадомского района, где некогда проживали несколько сотен человек.

На домах можно увидеть резные элементы фасада. Фото: YouTube-канал "Заброшенный Мир".