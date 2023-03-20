«Везет же людям!». У рязанцев спросили, на что бы они потратили свой выигрыш в лотерею

Крупный выигрыш в лотерею – миллиард возможностей или проблем? Фото: Мария ЛЕНЦ

В России появился уже второй «счастливчик», выигравший миллиард рублей в лотерею. Слово «счастливчик» не случайно взято в кавычки – известно, что большие деньги – это не только большие возможности, но и большие проблемы.

Что же можно сделать с таким выигрышем? Понятно, что сразу приходит в голову «джентльменский набор» - квартира, машина, дом, путешествия. Сколько можно потратить на это – миллионов пятьдесят? Если не особенно экономить, максимум – сто. А куда остальные потратить?

Чтобы выигрыш не был неожиданным, лучше подготовиться к нему заранее. Давайте пофантазируем, на что можно потратить такие деньги. В опросе предложено 10 вариантов, если ваши мечты не укладываются в эти рамки, пишите в комментариях свои варианты.

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в лотерею. На эти деньги победитель планирует погасить кредиты и купить новую машину. Если бы крупный выигрыш достался вам, на что бы вы его потратили?

Голосовать можно за несколько вариантов. Свой вариант пишите в комментариях.

- на новую квартиру;

- на дом у моря;

- на новую машину;

- на погашение кредитов;

- на путешествия;

- на помощь родственникам;

- на бизнес;

- на благотворительность;

- на здоровье;

- не тратил бы, а инвестировал.

Чтобы принять участие в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в

Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на этот

канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться

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