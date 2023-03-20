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НовостиПроисшествия20 марта 2023 6:30

«Нехорошо вышло...» После ДТП в Рязанской области перевернулась легковушка

Под Рязанью после ДТП перевернулась легковушка, пытавшаяся обогнать грузовик
Источник:kp.ru
При неудачном обгоне легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Фото: https://t.me/r_chp.

При неудачном обгоне легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Фото: https://t.me/r_chp.

В Рязанской области произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием легкового автомобиля. Видео аварии и фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале RU_CHP 19 марта.

Судя по кадрам, записанным на авторегистратор, легковушка пыталась обогнать грузовую машину, но потеряла управление, пытаясь избежать столкновение с другим автомобилем, который начал обгонять грузовик позже на несколько секунд. В результате неудачного маневра легковой автомобиль вылетел в кювет.

- Моя знакомая перевернулась на машине, а виновник скрылся с места ДТП, - говорится в сообщении.