«Нехорошо вышло...» После ДТП в Рязанской области перевернулась легковушка

При неудачном обгоне легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Фото: https://t.me/r_chp.

В Рязанской области произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием легкового автомобиля. Видео аварии и фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале RU_CHP 19 марта.

Судя по кадрам, записанным на авторегистратор, легковушка пыталась обогнать грузовую машину, но потеряла управление, пытаясь избежать столкновение с другим автомобилем, который начал обгонять грузовик позже на несколько секунд. В результате неудачного маневра легковой автомобиль вылетел в кювет.

- Моя знакомая перевернулась на машине, а виновник скрылся с места ДТП, - говорится в сообщении.