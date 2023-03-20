В центре Рязани засняли зацепера, устроившего себе опасную поездку на троллейбусе.

Вечером 20 марта в центре Рязани засняли зацепера, вскочившего на троллейбус. Молодой человек устроился на лестнице для обслуживания токоприемников. Видео размещено в группе "Новости Рязани ВКонтакте".

Съемка велась на Первомайском проспекте, возле перекрестка с улицей Дзержинского. В кадр записи видеорегистратора попал троллейбус №3, к которому и прицепился любитель острых ощущений.

Некоторые рязанцы в комментариях признались, что и сами выделывали когда-то такие номера. Впрочем, это никак не оправдывает опасное занятие и не делает его нормальным.