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НовостиПроисшествия17 марта 2023 7:44

Восьмилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в центре Рязани

На улице Свободы водитель «Лады» сбил переходившего дорогу 8-летнего ребенка
Источник:kp.ru
Восьмилетнего пешехода сбили, когда он переходил дорогу по «зебре». Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Восьмилетнего пешехода сбили, когда он переходил дорогу по «зебре». Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Восьмилетний ребенок попал под колеса автомобиля в центре Рязани. Дорожный инцидент случился днем в четверг, 16 марта, около дома №18-20 по улице Свободы, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Юного пешехода сбила LADA Niva Travel, за рулем которой находился 65-летний житель областного центра. По предварительной информации, в момент ДТП ребенок переходил дорогу по необорудованному светофорами пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы и обращался за медицинской помощью.

Причины дорожного происшествия в настоящее время выясняет областная Госавтоинспекция. По факту наезда на ребенка ведется проверка.