Боком вышло. Житель Шацкого района решил подпортить жизнь соседу, обвинив его в краже, но сам оказался на скамье подсудимых

Жителя Шацкого района осудили за ложный донос на односельчанина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шацком районе вынесли приговор жителю местного села Кучасьево. 29-летний мужчина решил подпортить жизнь односельчанину, к которому долгое время испытывал неприязнь, и обвинить его в краже инструментов. Однако затея вышла боком ему самому, сообщает издательство «Пресса».

Все произошло в ноябре 2022 года. Подсудимый взял в своем сарае бензиновый триммер и электрическую дрель, отнес их на расстояние восьми метров от своего участка и положил на землю. После этого сразу позвонил в полицию и сообщил о пропаже. Когда к нему приехали полицейские, мужчина указал на односельчанина как на главного подозреваемого и написал на него заявление о краже.

Злоумышленник и не предполагал, что проверка информации в заявлении «вскроет» его неправду. Однако полицейские быстро выяснили, что человек, потенциально обвиняемый в краже, не имеет к ней ни малейшего отношения.

В итоге на скамье подсудимых оказался сам виновник переполоха. В отношении жителя села возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК России – Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.