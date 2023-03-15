Реку Павловку в Рязани подготовили к весеннему половодью. Фото: Пресс-служба администрации г. Рязани

В среду, 15 марта, городские службы провели расчистку вдоль реки Павловка в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы проводили на реке в районе улицы Мехзавода. Сотрудники аварийно-спасательной службы «Управление по делам ГОЧС города Рязани» опиливали ветки, убирали упавшие деревья и лишнюю поросль в русле реки. Так проходит подготовка к весеннему половодью, чтобы обеспечить свободный ледоход и не допустить поднятие уровня воды в реке.