За смертельный наезд во время салюта на День Победы рязанцу дали больше 5 лет колонии

Оглашен приговор за смертельное ДТП на Первомайском проспекте во время салюта в День Победы.

Железнодорожный суд Рязани огласил приговор по делу о смертельном ДТП на Первомайском проспекте. 9 мая 2022 года во время салюта в честь Дня Победы автомобиль Lada Vesta сбил 58-летнего пешехода.

Мужчина был в числе тех, кто пересекал дорогу вне перехода. Однако 43-летний водитель, как выяснилось, был в состоянии наркотического опьянения и двигался со скоростью 85 км/ч - выше допустимой.

«Водитель автомобиля по причине наркотического опьянения возможных мер к снижению скорости принимать не стал, поскольку своевременно не обнаружил их, хотя имел такую возможность», - цитирует пресс-служба областной прокуратуры позицию обвинения.

В момент наезда пешеход остановился. Его отбросило на лобовое стекло, после чего он упал на асфальт. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ автомобилиста приговорили к лишению свободы сроком 5 лет 2 месяца. Еще 2 года 6 месяцев ему будет запрещено управлять транспортными средствами.

В силу приговор пока не вступил и может быть обжалован.