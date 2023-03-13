Подтопление жилых домов в Рязани вызвало интерес у СК России и Бастрыкина

На Михайловском шоссе подтопило два частных дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СК России во главе с Александром Бастрыкиным обратили внимание на ситуацию в Рязани, где на Михайловском шоссе подтопило два частных дома. Произошло это, как пишет ведомство со ссылкой на СМИ, из-за отсутствия ливневой канализации.

«Жильцы частного сектора пытаются подручными средствами откачать воду из помещения на улицу. В одном из домов проживает пожилая семейная пара инвалидов, которые оказались изолированы и не могут покинуть место жительства», - говорится в публикации Информационного центра СК России.

Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку. О ее результатах и о принятых мерах в Москву должен будет доложить руководитель регионального СУ СКР Владимир Никешкин. Исполнение этого поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.