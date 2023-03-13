В Ряжске установили запрещающие знаки для проезда по мосту через Хупту после затонувшей в реке фуры

На ряжском мосту установили знаки, запрещающие проезд. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В Ряжске установили запрещающие знаки для проезда по мосту через Хупту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области 13 марта.

Сообщение об ушедшей под воду фуре поступило в 6:07. Грузовой автомобиль пытался проехать по закрытому, огражденному песком участку подтопленного моста.

Сейчас грузовик вытаскивают из воды. На месте трудятся оперативная группа регионального ГУ МЧС в составе пяти человек, а также спасатели поисково-спасательной службы на воде в составе десяти человек и двух единиц техники. По предварительной информации ведомства, пострадавшие отсутствуют.