Митрополит Марк посоветовал отказаться от новостей во время Великого поста

Митрополит Марк: нужно убрать то, что связано с элементами развлечений. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк на радио «Логосъ Рязань» в эфире программы «Образ» рассказал о том, чего нельзя делать во время поста.

Рязанка, которая обратилась к владыке, чтобы тот ответил на волнуемый вопрос - нужно ли отказываться во время Великого поста от соцсетей и компьютерных игр.

Митрополит заявил, что от компьютерных игр стоит отказаться, а время нахождение в соцсетях лучше максимально сократить. Кроме того, по мнению Рязанского митрополита, не нужно праздно просматривать новости, потреблять пустой развлекательный контент. Оставить можно лишь то, что «связано с элементами познания».