5 марта в Рязанской области синоптики пообещали метель и до -5

В Рязанской области будет до -5 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Стало известно, какая погода будет в Рязанской области в воскресенье, 5 марта. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

В регионе будет облачно. Ночью ожидается снег и температура воздуха от -6 до -1 градуса.

Днем пойдет небольшой, а местами умеренный снег. Кроме того, синоптики обещали местами метель и снежные заносы. На дорогах - гололедица. Столбики термометра днем покажут отметки -5…0 градусов Цельсия.

Ветер подует южный, с переходом на западный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами же порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

По сообщению центра погоды Фобос, рязанцев ждет низкое атмосферное давление.