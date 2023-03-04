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НовостиОбщество4 марта 2023 12:15

5 марта в Рязанской области синоптики пообещали метель и до -5

В регионе ожидается сильный ветер и низкое атмосферное давление
Источник:kp.ru
В Рязанской области будет до -5 градусов.

В Рязанской области будет до -5 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Стало известно, какая погода будет в Рязанской области в воскресенье, 5 марта. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

В регионе будет облачно. Ночью ожидается снег и температура воздуха от -6 до -1 градуса.

Днем пойдет небольшой, а местами умеренный снег. Кроме того, синоптики обещали местами метель и снежные заносы. На дорогах - гололедица. Столбики термометра днем покажут отметки -5…0 градусов Цельсия.

Ветер подует южный, с переходом на западный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами же порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

По сообщению центра погоды Фобос, рязанцев ждет низкое атмосферное давление.