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НовостиПроисшествия4 марта 2023 12:01

В Рязанской области ищут без вести пропавшую два дня назад 57-летнюю Светлану Герасюшкину

Пожилая женщина без вести пропала 2 марта
Источник:kp.ru
В Рязанской области исчезла 57-летняя рязанка. Фото: ПСО «Мещера».

В Рязанской области исчезла 57-летняя рязанка. Фото: ПСО «Мещера».

В Рязанской области два дня назад без вести пропала 57-летняя Светлана Герасюшкина. Соответствующий пост появился в группе ПСО «Мещера».

Сообщается, что о местонахождении женщины ничего не известно со 2 марта 2023 года.

Приметы рязанки: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, короткие русые волосы и голубые глаза.

Была одета в камуфлированную куртку и штаны коричневой и желтой расцветки, синюю шапку с серыми полосками, а обута - в угги.

Тем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по следующим телефонам: +7 (4912) 51-21-71; +7 (920) 980-21-71; +7 (929) 067-16-50.