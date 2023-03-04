В Рязанской области ищут без вести пропавшую два дня назад 57-летнюю Светлану Герасюшкину

В Рязанской области исчезла 57-летняя рязанка. Фото: ПСО «Мещера».

В Рязанской области два дня назад без вести пропала 57-летняя Светлана Герасюшкина. Соответствующий пост появился в группе ПСО «Мещера».

Сообщается, что о местонахождении женщины ничего не известно со 2 марта 2023 года.

Приметы рязанки: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, короткие русые волосы и голубые глаза.

Была одета в камуфлированную куртку и штаны коричневой и желтой расцветки, синюю шапку с серыми полосками, а обута - в угги.

Тем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по следующим телефонам: +7 (4912) 51-21-71; +7 (920) 980-21-71; +7 (929) 067-16-50.