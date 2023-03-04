Здание рязанского педучилища, которое займет начальная школа, отремонтируют в 2023 году

Ученики школы №1 переедут в отремонтированное здание памятника архитектуры в 2023 году. Фото: Рязгордума.

На улице Горького в здании бывшего педагогического училища, которое является памятником архитектуры, сделают капитальный ремонт уже в этом году. Об этом рассказала пресс-служба Рязгордумы.

Сообщается, что ремонт начнется уже в апреле. В помещении будут заниматься ученики с первого по четвертый классы школы №1. Здесь будет девять кабинетов, два спортивных и актовый залы. Из одного здания школы в другое обустроят переход.

Кроме ремонта, вокруг школы благоустроят территорию. Во дворе планируют установить новую спортивную площадку.