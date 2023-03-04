Рецидивист мог зарезать 53-летнюю бывшую сожительницу, но вовремя подоспела полиция

42-летний рязанец угрожал ножом бывшей сожительнице. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

3 марта в одной из квартир дома на улице Речников в Рязани бытовая ссора чуть не переросла в убийство. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 4 марта.

В полицию около 3:00 позвонила женщина и просила защиту от бывшего сожителя, который ранее был осужден за причинение тяжких телесных повреждений и угрозу убийством. Патрульные, прибыв на место инцидента, застали 42-летнего жителя Рязани с ножом. По предварительным данным полиции, мужчина заявился в квартире 53-летней бывшей сожительницы и начал агрессивно себя вести, демонстрируя женщине нож.

Сотрудники полиции отобрали холодное оружие и нож. Против рязанца возбудили уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.