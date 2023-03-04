Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 марта 2023 9:17

62-летний москвич убил удушающим захватом своего приятеля в Клепиковском районе

В Рязанской области двое мужчин пьянствовали, а потом начали бороться, в результате чего один из них скончался
Источник:kp.ru
Житель Москвы убил рязанца, задушив его.

Житель Москвы убил рязанца, задушив его.

В Рязанской области 62-летний житель Москвы задушил рязанца. Расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, завершено. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По информации следствия, 19 сентября прошлого года в деревне Вельково Клепиковского района повздорили двое пьяных мужчин и начали бороться. В ходе драки обвиняемый сделал удушающий захват, удерживая мужчину до того момента, пока тот не умер от асфиксии.

Суд рассмотрит дело по существу.