62-летний москвич убил удушающим захватом своего приятеля в Клепиковском районе

Житель Москвы убил рязанца, задушив его.

В Рязанской области 62-летний житель Москвы задушил рязанца. Расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, завершено. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По информации следствия, 19 сентября прошлого года в деревне Вельково Клепиковского района повздорили двое пьяных мужчин и начали бороться. В ходе драки обвиняемый сделал удушающий захват, удерживая мужчину до того момента, пока тот не умер от асфиксии.

Суд рассмотрит дело по существу.