Владелец «Снежинки» в центре Рязани представил проект благоустройства территории рядом с кафе. Фото: Михаил Скрипников, "Рязанские Ведомости".

Собственник кафе «Снежинка» в центре Рязани представил проект, каким он видит благоустройство территории рядом с заведением. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Глава администрации уточнила, что владелец кафе продемонстрировал проект на личном приеме.

- Рязанцы давно ждут преображения любимого многими поколениями кафе, - отметила Елена Борисовна.

Напомним, летом стало известно, что на месте снесенного легендарного кафе возведут здание в классическом архитектурном стиле. Новая постройка будет выполнена в стиле исторического здания, где сейчас находится политехнический институт. Сообщалось, что здание сохранит название и вид деятельности.