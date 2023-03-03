Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 16:59

Владелец «Снежинки» в центре Рязани представил проект благоустройства территории рядом с кафе

Собственник продемонстрировал его на личном приеме у мэра Сорокиной
Источник:kp.ru
Владелец «Снежинки» в центре Рязани представил проект благоустройства территории рядом с кафе. Фото: Михаил Скрипников, "Рязанские Ведомости".

Владелец «Снежинки» в центре Рязани представил проект благоустройства территории рядом с кафе. Фото: Михаил Скрипников, "Рязанские Ведомости".

Собственник кафе «Снежинка» в центре Рязани представил проект, каким он видит благоустройство территории рядом с заведением. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Глава администрации уточнила, что владелец кафе продемонстрировал проект на личном приеме.

- Рязанцы давно ждут преображения любимого многими поколениями кафе, - отметила Елена Борисовна.

Напомним, летом стало известно, что на месте снесенного легендарного кафе возведут здание в классическом архитектурном стиле. Новая постройка будет выполнена в стиле исторического здания, где сейчас находится политехнический институт. Сообщалось, что здание сохранит название и вид деятельности.