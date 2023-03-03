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НовостиОбщество3 марта 2023 15:12

После тяжелой болезни под Рязанью умер ветеран МВД Юрий Прошин

Более 40 лет прапорщик милиции прослужил в органах правопорядка
Источник:kp.ru
После тяжелой болезни под Рязанью умер ветеран МВД Юрий Прошин.

После тяжелой болезни под Рязанью умер ветеран МВД Юрий Прошин.

После тяжелой болезни скончался ветеран МВД, старший прапорщик милиции Юрий Петрович Прошин. Более сорока лет он прослужил в органах правопорядка, неоднократно руководство МВД поощряло его за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

На заслуженный отдых Юрий Прошин ушел в 2011 году.

«Юрий Петрович останется в нашей памяти как образец стойкости, искрящейся жизнерадостности и профессионализма. Светлая память о нем останется в сердцах коллег и каждого, кто его знал при жизни», - говорится в некрологе сотрудников Пронского отделения полиции и ветеранов МВД.

Ранее сообщалось, что в Касимовском районе не стало ветерана ОВД Кондрина Бориса Алексеевича (читать подробнее).

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