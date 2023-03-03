После тяжелой болезни под Рязанью умер ветеран МВД Юрий Прошин.

После тяжелой болезни скончался ветеран МВД, старший прапорщик милиции Юрий Петрович Прошин. Более сорока лет он прослужил в органах правопорядка, неоднократно руководство МВД поощряло его за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

На заслуженный отдых Юрий Прошин ушел в 2011 году.

«Юрий Петрович останется в нашей памяти как образец стойкости, искрящейся жизнерадостности и профессионализма. Светлая память о нем останется в сердцах коллег и каждого, кто его знал при жизни», - говорится в некрологе сотрудников Пронского отделения полиции и ветеранов МВД.

Ранее сообщалось, что в Касимовском районе не стало ветерана ОВД Кондрина Бориса Алексеевича (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!