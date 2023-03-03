Рязанский спецназ занял первое место в чемпионате по практической стрельбе среди команд спецподразделений ЦФО

Команда рязанского отдела спецназа «Росич» заняла первое место на чемпионате по практической стрельбе среди команд спецподразделений ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Рязанской области.

Соревнования проходили на стрельбище в Реткино. 18 команд боролись за право участия в финале – на Всероссийском этапе, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Участникам было необходимо выполнить три смешанных парных упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова и одно - индивидуальное из автомата Калашникова. Стреляли с максимальной дистанции 100 метров. Отмечается, что от участников требовалось выбить мишень как можно быстрее.

В индивидуальном зачете лидировал сотрудник рязанского спецназа УФСИН с позывным «Монгол».