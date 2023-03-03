Пожарных, час ехавших к зданию, загоревшемуся через дорогу под Рязанью, поблагодарили за оперативность

На тушение магазина в селе Ижевское пожарный расчет добирался целый час. Но пожарных поблагодарили за работу. Фото Андрея Меркунова.

Пожарным села Ижевское Спасского района объявили благодарность за оперативное тушение здания на улице Красной. Здание, где располагалась единственная в селе аптека, а также продуктовый магазин и отделение страховой компании, загорелось 30 января.

Очевидец пожара, местный краевед Андрей Меркунов утверждал, что пожарные приехали к загоревшемуся через дорогу от пожарной части зданию только через час. Он объяснил причины такой оперативности пустыми цистернами, так как машины стояли в неотапливаемом боксе (читать подробнее). Впоследствии слова очевидца не получили ни официального подтверждения, ни опровержения.

Но спустя месяц пожарных поблагодарили как раз за оперативность. По словам собственника здания Владимира Медведкова, бригада пожарных оперативно приехала на возгорание.

«Спасибо пожарным Ижевского участка, которые работали с самого начала и до полной ликвидации огня. Особенно хочу отметить Сергея Трошина и Андрея Коржикова, отличившихся в тушении и разборе горящей кровли. Уже на третий день после пожара аптека в селе Ижевском продолжила работать. Спасибо всем огромное за ликвидацию и недопущение распространения огня», - написал Владимир Медведков в районной газете «Спасские вести».

Поблагодарил собственник здания за оперативную работу и энергетиков, которые подвели электричество, как только пожарная бригада разрешила это сделать.

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