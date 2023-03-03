На Театральной в Рязани произошло ДТП с участием автобуса

В центре Рязани произошло ДТП с участием ПАЗа.

В самом центре Рязани произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Видео момента столкновения опубликовано в группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте»

Авария случилась около 12:26 на Театральной. Автобус влетел в легковушку, когда водитель легкового автомобиля пытался выехать из места, где недавно припарковался. В комментариях под постом рязанец объяснил, что машина выезжала по направлению автобуса, по которому автомобилям двигаться нельзя, так как в ту сторону движение только для общественного транспорта.

Официальная информация уточняется. Подробности ДТП выясняются.