Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении главы рязанского СК

Владимир Никешкин.

Подводя итоги работы за 2022 год, председатель СК России Александр Бастрыкин, негативно отозвался о работе следственного управления по Рязанской области. В отношении руководителя управления Владимира Никешкина назначена служебная проверка. Об этом сообщает Информационный центр СК России по итогам заседания коллегии.

Также служебные проверки пройдут в отношении трех других руководителей - Дмитрия Бочарова (Калининградская область), Дениса Головкина (Пермский край), Альберта Казимова (Тверская область). Официальная формулировка: «В связи с имеющимися системными недочетами в работе следственных управлений».

Владимир Никешкин возглавляет СУ СКР по Рязанской области с 8 февраля 2019 года. До этого, с 2007-го, он руководил ведомством в Удмуртской Республике.