Рязанская ГИБДД начала проверку после перекрытия дороги скорой помощи на улице Зубковой

В Рязани на улице Зубковой водитель не пропустил скорую и скрылся с места инцидента до приезда полиции.

В Госавтоинспекции сообщили о начале проверки по поводу инцидента со скорой помощью на улице Зубковой в Рязани.

Утром водитель Hyundai Solaris по какой-то причине не пропустил машину скорой помощи и агрессивно себя вел в адрес водителя «скорой». Видео появилось в сообществе «Подслушано у водителей Рязани».

- Для тех, кто не в курсе, в этот микрорайон существует только один въезд и выезд, и таких ситуаций там по несколько на дню, пишет один из местных жителей в комментариях под постом.