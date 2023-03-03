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НовостиОбщество3 марта 2023 11:41

4 марта в Рязанской области пройдет дождь при +2 градусах

В регионе ожидается до -7 градусов ночью
Источник:kp.ru
В Рязанской области потеплеет до +2 градусов.

В Рязанской области потеплеет до +2 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Стало известно, какая погода ждет рязанцев в субботу, 4 марта. Прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе, как обычно, облачно. Ночью местами выпадет небольшой снег, а температура воздуха составит от -7 до -2 градусов.

Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также от -3 до +2 градусов Цельсия. Помимо этого, на дорогах гололедица. Ветер подует юго-западный и южный, со скоростью от 7 до 12 м/с.