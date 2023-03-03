На улице Зубковой неадекватный водитель легковушки не пропустил бригаду скорой помощи

В сети появилось видео с агрессивным водителем иномарки, который не пропускал автомобиль скорой помощи.

3 марта в Рязани водитель иномарки отказывался пропускать скорую и даже полез в драку. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Рязани», опубликовав видео конфликта.

Инцидент произошел примерно в 10:20 около дома №31а на улице Зубковой. Сообщается, что неадекватный водитель легковушки Hyundai Solaris не пропускал бригаду скорой помощи. При этом, мужчина яростно выражался нецензурной лексикой и лез напропалую.

На место конфликта вызвали сотрудников ДПС, однако водитель легкового автомобиля скрылся до их приезда. «Скорая» написала заявление в полицию.