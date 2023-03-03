Услуги, которых не было. Экс-руководителям рязанского предприятия удалось скрыть от налоговой более 550 млн рублей

В Рязанской области возбудили уголовное дело за неуплату более 550 млн рублей налогов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Бюджет России недосчитался более 550 млн рублей из-за экс-руководителей одного из рязанских предприятий по производству и реализации цветных металлов. Предприимчивым директорам путем фиктивных сделок удавалось в течение нескольких лет спокойно не платить налоги, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Как выяснилось в ходе следствия, с 2018 по 2020 годы подозреваемые оформляли «липовые» договоры по приобретению товаров и услуг у нескольких организаций и представляли в налоговые органы декларации по НДС и налогу на прибыль. Вот только в действительности никаких услуг фирме никто не оказывал, а все данные в документах были ложными.

Факт обмана «вскрылся» случайно, при проведении выездной налоговой проверки. В отношении экс-руководителей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 УК России. Оперативно-розыскную помощь оказали ФСБ России и региональные УФСБ и УЭБ и ПК УМВД России.

В настоящее время следователи собирают доказательства. Меры по возмещению ущерба бюджету примут после, в ходе расследования уголовного дела.