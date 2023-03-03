Краснокнижную бородатую неясыть вновь засняли в Рязанской области

Под Рязанью вновь запечатлели краснокнижную бородатую неясыть. Фото: личная страница ВКонтакте Елены Бойковой.

В Рязанской области засняли краснокнижную бородатую неясыть в ночи. Соответствующий пост появился на личной странице у рязанки Елены Бойковой в социальной сети ВКонтакте.

- Мы могли бы еще долго так смотреть друг на друга, но я сдалась первой, - пишет автор поста.

На фотографии удивительной красоты птица восседает на ветке, пристально уставившись в объектив наблюдательницы.

Ранее рязанские орнитологи запечатлели тоже под Рязанью редкую хищную птицу - крупную бородатую неясыть, которую так редко можно встретить в регионе.