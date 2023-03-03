Курьеры телефонных мошенников обманули троих рязанок и своих нанимателей

В Рязани поймали двоих курьеров телефонных мошенников. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязани задержали двоих молодых людей, которые работали на телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 3 марта.

В полицию обратились 87-летняя, 80-летняя и 73-летняя жительницы Рязанского района, которых обманули телефонные мошенники. По информации полиции, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и ложно информировали, что их родственники стали виновниками ДТП. Чтобы уголовные дела якобы не были возбуждены, с женщин требовали большие деньги, которых у потерпевших не было. Пенсионеркам пришлось отдать все свои «похоронные» накопления в общей сумме один миллион рублей.

Как только жертвы мошенников поняли, что их обманули, они обратились за помощью в правоохранительные органы. Так, следователи возбудили уголовные дела по части третьей статьи 159 УК РФ - «Мошенничество».

Позже выяснилось, что к обману причастны 19-летний и 20-летний жители Рязани. При этом, первый ранее был судим за кражу.

Рязанцы признались, что работали на телефонных аферистов, найдя вакансии в интернете. Они собирали деньги с обманутых граждан, имея с этого определенный процент. Так, фигуранты переводили похищенные средства на указанные счета. Однако неожиданно молодые люди решили присвоить все полученные деньги, обманув нанимателей.

Уголовные дела будут соединены в одно делопроизводство. А злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.