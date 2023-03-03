«Транснефть-Верхняя Волга» завершила плановые работы на производственных объектах в Рязанской области

Территория АО «Транснефть-Верхняя Волга».

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Рязанской области, а также в Московской, Владимирской, Нижегородской и Ивановской. Об этом сообщили в службе общественных коммуникаций предприятия.

Мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. В плановых работах были задействованы более 250 человек, использовалось более 80 единиц техники. В рамках работ меняли оборудования с вышедшим сроком эксплуатации. Для этого отключали магистральный насосный агрегат на линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево». Затем насосный агрегат демонтировали, заменили и подключили новое современное электронасосное оборудование отечественного производства. Завершили подключение двух временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики на отводе от магистрального нефтепродуктопровода Новки – Рязань на нефтебазу «Судогодская» на линии по транспортировке дизельного топлива.

Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов, а также приема очистных устройств и герметизаторов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части. На Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг Москвы, а также на магистральных нефтепродуктопроводах Второво-Ярославль, Горький-Рязань-1 и Рязань-Москва провели средний ремонт 12 клиновых и шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности. Также вырезали 9 секций, выработавших эксплуатационный срок, на линейной части кольцевого нефтепродуктопровода, на нефтепродуктопроводе Рязань-Москва и продуктопроводе Горький-Новки. Работы проходили на нитках по транспортировке нефти, дизельного топлива и авиационного керосина общей длинной более 80 метров. Благодаря этому продлили период безопасной работы трубопроводов на три года - до следующей диагностики.

На время проведения работ транспорт нефти и нефтепродуктов приостанавливался. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.