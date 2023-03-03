Госавтоинспекция проводит рейды в Рязанской области 3-5 марта

Сразу девять дополнительных экипажей ГИБДД отправила 3 марта в Касимовский район.

С 3 по 5 марта Госавтоинспекция по Рязанской области проводит масштабные рейды. Как пояснили в ведомстве, они направлены на пресечение грубых нарушений ПДД.

«Главная цель госавтоинспекторов - пресечь грубые нарушения правил, в том числе факты управления ТС в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Начались профилактические мероприятия в пятницу. Сразу девять дополнительных экипажей отправились в Касимовский район. За первый час там выявили больше двадцати различных нарушений.

«Рейдовые мероприятия продолжатся и в выходные дни», - пообещали в Госавтоинспекции.