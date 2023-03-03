Подозреваемая в мошенничестве Елена Рябинкина перебралась из КВЦ в фонд капремонта

Елена Рябинкина перебралась из КВЦ в фонд капремонта Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший заместитель директора МУП «КВЦ» (Кустовой вычислительный центр) города Рязани Елена Рябинкина нашла работу в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Соответствующая информация появилась на сайте фонда, где указано, что Рябинкина является начальником планово-экономического отдела.

Ранее отдел, который назывался финансово-экономическим, возглавляла Виктория Шутченко.

8 февраля следователи УМВД возбудили уголовное дело в отношении бывшего замдиректора МУП «КВЦ», которую подозревают в мошенничестве. Речь, по предварительным данным, идет о Елене Рябинкиной, а сумма ущерба составляет более 1,2 млн рублей (читать подробнее).

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