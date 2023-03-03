25-летний рязанец с двойной судимостью без прав сел за руль Daewoo

Ранее осужденного за угон автомобиля выявили пьяным за рулем. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязани поймали пьяного водителя без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области 3 февраля.

По информации полиции, 25-летний рязанец, автомобиль марки Daewoo которого остановили сотрудники ДПС на Михайловском шоссе, был с явными признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, у мужчины не только не было водительского удостоверения, но он его никогда и не получал.

Алкотестер показал наличие 0,91 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 5 раз превышал допустимый уровень.

В отношении жителя Рязани составили протокол об административном правонарушении по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея права на управление ТС. Нарушителю грозит административный арест сроком до 15 суток.

По информации собственного источника КП-Рязань, мужчина 1998 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля у своего знакомого - тогда он отсидел 4 года и 6 месяцев и вышел на свободу чуть более года назад. При этом, на момент ареста за угон он был условно осужден за ограбление цветочной палатки.