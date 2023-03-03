Разозлился из-за неаккуратного ужина. Жителя Клепиковского района будут судить за случайное убийство жены

Несчастная женщина просто неаккуратно приготовила мужу ужин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Клепиковского района предстанет перед судом за случайное убийство собственной жены. Неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения обвиняется по части 1 статьи 109 УК России – Причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СКР по Рязанской области.

Трагедия случилась 16 сентября 2021 года в деревне Верещугино Клепиковского района. Глава семьи разозлился на супругу из-за того, что та неаккуратно приготовила ужин. В ходе конфликта мужчина, который к тому времени был уже пьян, с силой толкнул жену, она потеряла равновесие и упала, ударившись о спинку стула. Удар и падение оказались роковыми – женщина умерла от тупой травмы живота.

В ходе следствия специалистам удалось собрать достаточно доказательств вины человека. Теперь уголовное дело будет рассматривать суд.