Бензин в Рязанской области Росстат посчитал самым доступным в ЦФО

Бензин в Рязанской области орган статистики посчитал самым доступным в ЦФО со средневзвешенной ценой за литр 48,33 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 марта Росстат опубликовал информацию о ценах на автомобильный бензин на конец января 2023 года. В разрезе потребительских они даны с разбивкой по регионам и федеральным округам.

Бензин в Рязанской области орган статистики посчитал самым доступным в ЦФО со средней ценой за литр 48,33 рубля. Если брать Россию в целом, то Рязанская область оказалась на 10 месте. При этом нам дают средневзвешенную величину (см. "Наша справка"), которая зависит от того, какого топлива и по какой цене больше покупают в том или ином регионе.

Рязанская область, если верить Росстату, стала четвертой и пятой в ЦФО по цене АИ-92 (46,34 руб./л) и АИ-95 (49,79 руб./л) соответственно, а вот АИ-98, наоборот, оказался самым дорогим - 64,83 рубля за литр при средней цене 62,16. В категории «ДТ» (56,41 руб./л) у Рязанской области 9 место в ЦФО и 20-е в России.

Наша справка

Средневзвешенное значение - это если 10 кг яблок купили по 50 руб./кг, 30 кг яблок по 70 руб./кг, а 20 кг яблок по 80 руб./кг, то средняя цена будет рассчитываться не как среднее арифметическое между 50, 70 и 80 (получилось бы 66,6), а так:

(50*10) + (70*30) + (80*20) / 60 = 70 руб./кг.