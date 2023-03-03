Началась подготовка ко Дню Победы в Рязани – 2023

В Рязани началась подготовка празднования Дня Победы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани началась подготовка к празднованию Дня Победы. Как сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина, в областном центре традиционно пройдут патриотические акции «Окна Победы», «Песни Победы», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка».

В настоящее время чиновники формируют общий план мероприятий ко Дню Победы.

«В ближайшее время обсудим его наполнение и подробнее расскажем про каждый проект. Все, что мы делаем, в конечном итоге, мы делаем для нашего подрастающего поколения», - сказала Сорокина.

Между тем в Рязани осталось всего 89 участников Великой Отечественной войны (читать подробнее).

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