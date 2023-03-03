Два автомобиля столкнулись на улице Бирюзова в Рязани, пострадала женщина

В ДТП на улице Бирюзова в Рязани пострадала 35-летняя женщина. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Днем в четверг, 2 марта, в рязанском микрорайоне Канищево произошло ДТП. На улице Бирюзова около дома 1 корпус 5 не поделили дорогу две иномарки. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля Skoda Octavia поворачивал налево и не уступил дорогу Citroen C5, за рулем которого находился 44-летний рязанец.

В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Не обошлось и без пострадавших – травмы получила пассажир Skoda, 35-летняя женщина. Всем оказали медицинскую помощь на месте.

В настоящее время по факту произошедшей аварии сотрудники областной Госавтоинспекции ведут проверку. В целом, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, травмы получили два человека.