Ярмарка у «Барса на Есенина» продлится весь март и апрель по просьбе рязанцев

Ярмарка проработает весь март и апрель. Фото: правительство Рязанской области.

В эту субботу, 4 марта, заработает еще одна дополнительная торговая площадка в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Она расположится на улице Есенина. На объекте будет продукция местных производителей.

Кроме того, по многочисленным просьбам горожан продлится работа продовольственной уличной ярмарки около продуктового ТК «Барс на Есенина» и внутри него на первом этаже. Торговля будет вестись по субботам с 8:00 до 14:00 в течение марта и апреля. Рязанцы смогут купить мясо, колбасы, молочную продукцию, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, картофель и овощи.

Параллельно продолжают работать и ярмарки выходного дня на территории УРТ, возле ЦНТИ, ТЦ «КИТ» и КДЦ «Октябрь».