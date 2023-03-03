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НовостиПолитика3 марта 2023 6:43

Экс-председатель рязанской КСП Роман Кузьмичев стал советником губернатора

Причем на постоянной основе, то есть на зарплате
Источник:kp.ru
Роман Кузьмичев. Был председателем КСП, стал советником губернатора.

Роман Кузьмичев. Был председателем КСП, стал советником губернатора.

Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Рязанской области Роман Кузьмичев стал советником губернатора Павла Малкова. Об этом сообщает «Новая» со ссылкой на собственный осведомленный источник.

По данным издания, Кузьмичев принят советником на постоянной основе, то есть на полную оплачиваемую ставку. Он - выходец из Калужской области, и получил назначение в 2018-м по протекции тогдашнего главы региона, калужанина Николая Любимова.

В отставку Кузьмичева отправили 17 февраля 2023 года.

В качестве еще одного советника Малкова в открытых источниках упоминается Станислав Яннаев, который работал при нем еще в Росстате - помощником руководителя.