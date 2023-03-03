Новые школьные автобусы и «скорые» поступят в Рязанскую область до конца марта

В Рязани продолжается обновление автопарка. Фото: страница ВКонтакте Артема Бранова.

Обновление автопарка социальных учреждений в Рязанской области продолжается. Об этом рассказал рязанский вице-губернатор Артем Бранов 2 марта.

Сообщается, что 2 марта было подписано соглашение с министерством промышленности и торговли РФ о поставках в регион новых автомобилей школьных автобусов и скорой медицинской помощи.

Бранов напомнил, что в Рязань до конца марта поступят 26 машин скорой и 44 автобуса (20 ПАЗов и 24 ГАЗелей).