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НовостиОбщество3 марта 2023 6:04

Новые школьные автобусы и «скорые» поступят в Рязанскую область до конца марта

Артем Бранов сообщил об обновлении автопарка социальных учреждений Рязанской области
Источник:kp.ru
В Рязани продолжается обновление автопарка. Фото: страница ВКонтакте Артема Бранова.

В Рязани продолжается обновление автопарка. Фото: страница ВКонтакте Артема Бранова.

Обновление автопарка социальных учреждений в Рязанской области продолжается. Об этом рассказал рязанский вице-губернатор Артем Бранов 2 марта.

Сообщается, что 2 марта было подписано соглашение с министерством промышленности и торговли РФ о поставках в регион новых автомобилей школьных автобусов и скорой медицинской помощи.

Бранов напомнил, что в Рязань до конца марта поступят 26 машин скорой и 44 автобуса (20 ПАЗов и 24 ГАЗелей).