Скончался человек прямо на площади Театральной в центре Рязани

Соцсети: На площади Театральной в Рязани умер человек.

Вечером 2 марта в социальных сетях появилась информация о смерти человека прямо на улице. Безжизненное тело обнаружили на площади Театральной в центре Рязани.

«На площади Театральной в Рязани умер человек. Инцидент произошел около 18:45», - сообщает Rzn_Life.

К настоящему времени информация не подтверждена официальными органами, подробности уточняются.

В начале декабря 2022 года скончался рязанец на остановке «Дом художника» (подробности с фото).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!